РФ отказалась поставлять Белоруссии газ по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск. Лукашенко заявил, что Белоруссию "кинули", так как их стране продают газ по тем же ценам, что и другим странам. Он отметил, что Белоруссия не просит низкую цену, она настаивает на цене, равно с Россией.

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газом

Общество Boeing 777X начал первый испытательный полет В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Фигурное катание Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Политика Качиньский захотел от России компенсацию за Вторую мировую Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Польше компенсацию за Вторую мировую войну.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.