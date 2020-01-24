Энергетика
Национальный журналЛукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газом
РФ отказалась поставлять Белоруссии газ по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск. Лукашенко заявил, что Белоруссию "кинули", так как их стране продают газ по тем же ценам, что и другим странам. Он отметил, что Белоруссия не просит низкую цену, она настаивает на цене, равно с Россией.
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Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссия в газовом вопросе
Московский Комсомолецвчера в 09:15
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