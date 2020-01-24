Энергетика

Национальный журналНациональный журналЛукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газом

РФ отказалась поставлять Белоруссии газ по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск. Лукашенко заявил, что Белоруссию "кинули", так как их стране продают газ по тем же ценам, что и другим странам. Он отметил, что Белоруссия не просит низкую цену, она настаивает на цене, равно с Россией.
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Лукашенко: Москва «кинула» Минск с газом

Pravda.Ru24 января в 08:41

Лукашенко посчитал, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ

Росбалт24 января в 09:30

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссия в газовом вопросе

Московский Комсомолец24 января в 09:15

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями

Газета.Ru24 января в 08:54

Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Lenta.ru24 января в 10:20

Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

РИА Новости24 января в 08:10

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Известия24 января в 08:04
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Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru 24 января в 20:17
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Общество

Ротшильды подали в суд Вены иск о возвращении отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви династии Ротшильдов обратились в суд Вены с требованием вернуть им все здания, которые нацисты отняли у семьи в 1938 году.
Телеканал 360° вчера в 15:16
Армия и оружие

Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России

США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Avia.pro вчера в 20:18
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Происшествия

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
REGNUM вчера в 22:02
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН вчера в 07:45
Футбол

Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»

Мойка78 вчера в 08:09
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
ТАСС Спорт вчера в 10:51
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 24 января в 10:37
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал 24 января в 21:25
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Наука

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
РИА Новости вчера в 20:09
Хоккей

«Ак Барс» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции

"Ак Барс" стал участником Кубка Гагарина сезона-2019/20 после того, как китайский "Куньлунь" в субботу уступил финскому "Йокериту" - 3:4. Казанский клуб с 74 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ.
РИА Новости вчера в 12:34
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

В рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдут две смешанных эстафеты: классический микст и сингл-микст.
Нева Спорт 24 января в 22:46
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Экономика

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
RT на русском 24 января в 03:36
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Единоборства

Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator

В главном поединке Bellator 238 встретились чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд из Канады и бразильянка Кристина Сайборг.
Советский спорт 01:07
Политика

Что хотят изменить депутаты в президентских поправках к Конституции

Госдума в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект об изменении Конституции.
Ведомости 23 января в 17:10
Хоккей

Могильный: Овечкин может забить еще 700 голов в НХЛ

Олимпийский чемпион 1988 года Александр Могильный прокомментировал результативность Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости вчера в 10:09
Здоровье

На Ставрополье в медучреждениях работают 226 паллиативных коек

Сеть паллиативной помощи в Ставропольском крае расширяется. В прошлом году на эти цели потратили более 220 млн рублей.
АТВмедиа 24 января в 02:30
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument 24 января в 03:00
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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