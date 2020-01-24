Энергетика
Национальный журналЛукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газом
РФ отказалась поставлять Белоруссии газ по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск. Лукашенко заявил, что Белоруссию "кинули", так как их стране продают газ по тем же ценам, что и другим странам. Он отметил, что Белоруссия не просит низкую цену, она настаивает на цене, равно с Россией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссия в газовом вопросе
Московский Комсомолец24 января в 09:15
Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями
Газета.Ru24 января в 08:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Общество
Ротшильды подали в суд Вены иск о возвращении отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви династии Ротшильдов обратились в суд Вены с требованием вернуть им все здания, которые нацисты отняли у семьи в 1938 году.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Футбол
Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Хоккей
«Ак Барс» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции
"Ак Барс" стал участником Кубка Гагарина сезона-2019/20 после того, как китайский "Куньлунь" в субботу уступил финскому "Йокериту" - 3:4. Казанский клуб с 74 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
В рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдут две смешанных эстафеты: классический микст и сингл-микст.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Единоборства
Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator
В главном поединке Bellator 238 встретились чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд из Канады и бразильянка Кристина Сайборг.
Политика
Что хотят изменить депутаты в президентских поправках к Конституции
Госдума в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект об изменении Конституции.
Хоккей
Могильный: Овечкин может забить еще 700 голов в НХЛ
Олимпийский чемпион 1988 года Александр Могильный прокомментировал результативность Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье
На Ставрополье в медучреждениях работают 226 паллиативных коек
Сеть паллиативной помощи в Ставропольском крае расширяется. В прошлом году на эти цели потратили более 220 млн рублей.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Кино