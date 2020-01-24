Общество

Национальный журналНациональный журналЛукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газом

РФ отказалась поставлять Белоруссии газ по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск. Лукашенко заявил, что Белоруссию "кинули", так как их стране продают газ по тем же ценам, что и другим странам. Он отметил, что Белоруссия не просит низкую цену, она настаивает на цене, равно с Россией.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями

Газета.Ru08:54

Лукашенко посчитал, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ

Росбалт09:30

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссия в газовом вопросе

Московский Комсомолец09:15

Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Lenta.ru10:20

Лукашенко: Москва «кинула» Минск с газом

Pravda.Ru08:41

Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

РИА Новости08:10

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Известия08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика

В Ираке проходят массовые акции протеста против присутствия войск США

REGNUM 15:18
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru 13:57
Происшествия

В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека

Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Российская газета 14:37
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Происшествия

Домашний арест отменили министру здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова не стал продлевать домашний арест Быковской, о котором просило следствие.
Rostov gazeta 12:53
Здоровье

Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Газета.Ru 14:42
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru 14:17
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru вчера в 01:53
Кино

«Дылда» Балагова стал лучшим фильмом 2019 года по версии кинокритиков

В главной номинации «Лучший фильм» победила драма Кантемира Балагова «Дылда», передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 00:00
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия 14:42
Фигурное катание

Плющенко прокомментировал победу Алиева на чемпионате Европы

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу своего соотечественника Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, ставшей первой для России в мужском катании за восемь лет.
ProstoProSport 02:56
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Политика

Лукашенко не захотел быть последним президентом Белоруссии

Белорусский президент добавил, что не может предать свой народ «и растворить страну пусть даже в братской России».
Телеканал 360° 06:33
Политика

Дуда нашел оправдание своей неявке на форум в Израиль

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правильно сделал, что не поехал на форум памяти Холокоста в Израиль.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости вчера в 04:23
Армия и оружие

Пентагон отрицает «перестрелку» в Сирии с российскими военными

Военные США остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными для предотвращения конфликтов.
Суть событий 13:55
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Общество

Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
Общество

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс 03:11
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 14:07
Экономика

Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной

Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Инвест-Форсайт вчера в 13:49
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие

34 пострадавших: Пентагон раскрыл урон от иранского удара по базам США

Газета.Ru 15:27
Футбол

Гризманн: всё ещё пытаюсь понять движения Месси

Что касается Месси, Лео — самый сильный в мире игрок, мне приятно играть с ним в одной команде.
Чемпионат 12:55
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Газета.Ru 09:58
Общество

Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»

Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Российская газета 15:34
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Коммерсантъ 14:41
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное