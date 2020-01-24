Энергетика

Национальный журналНациональный журналЛукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газом

РФ отказалась поставлять Белоруссии газ по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск. Лукашенко заявил, что Белоруссию "кинули", так как их стране продают газ по тем же ценам, что и другим странам. Он отметил, что Белоруссия не просит низкую цену, она настаивает на цене, равно с Россией.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Лукашенко: Москва «кинула» Минск с газом

Pravda.Ru24 января в 08:41

Лукашенко посчитал, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ

Росбалт24 января в 09:30

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссия в газовом вопросе

Московский Комсомолец24 января в 09:15

Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями

Газета.Ru24 января в 08:54

Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Lenta.ru24 января в 10:20

Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

РИА Новости24 января в 08:10

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Известия24 января в 08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

РБК 10:01
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Здоровье

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15

В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
РИА Новости 01:38
Экономика

Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть

Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.
ПРАЙМ 04:35
Биатлон

Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке

ГЛАС.RU 09:57
Политика

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Ведомости 07:51
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Киберспорт

JerAx ушел из OG и завершил карьеру

Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.
Dota2.ru 08:50
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу «из-за смены курса на Украину»

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил об уходе с госслужбы помощника президента РФ Владислава Суркова, пишет «Интерфакс».
Собеседник вчера в 04:50
Происшествия

Женщина погибла в аварии с маршруткой в Ленинградской области

В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Аргументы и Факты 07:23
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

РИА Новости 09:02
Армия и оружие

Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба

РИА Новости 00:00
Единоборства

Украинский боксер Редкач попытался укусить соперника

Газета.Ru 06:55
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Пьяный полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

RT на русском 09:18
Происшествия

Сожженную под Петербургом блогершу задушили во время секса

Найденная мертвой под Санкт-Петербургом 20-летняя блогерша Мишель Михаэлис была задушена во время секса, сообщает «Фонтанка».
Московский Комсомолец 24 января в 12:02
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда

В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Discover24 24 января в 05:39
Игры

Релиз дополнения Genesis для Ark: Survival Evolved вновь отложен

REGNUM 24 января в 19:49
Происшествия

ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.
Lenta.ru 09:59
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

Новые автомобили вчера в 22:42
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Спорт

Тренер: отрыв Большунова в общем зачете все равно остается оптимальным

Думаю, ничего страшного не случилось, отрыв в общем зачете Кубка мира остается достаточно оптимальным.
РИА Новости 08:43
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Теннис

Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

GoTennis.ru 07:25
Происшествия

В Нижневартовске после стрельбы во дворе дома возбудили уголовное дело

РИА Новости 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное