Экономика
Вести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана
Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
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Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Работающим пенсионерам вернут индексацию
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Экономика Украины растёт быстрее, чем в мире — Гончарук
Украинская экономика демонстрирует высокие темпы роста и является самой привлекательной для инвестиций, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января во время «украинского завтрака» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщило информационное агентство «УНИАН».
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Происшествия
Девочка ударила ножом сестру в уфимской школе
Одна из девочек принесла из дома нож и после уроков ударила им свою двоюродную сестру.
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Единоборства
Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов
Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Происшествия
Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты
Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Наука
Ультрафиолет научились закручивать в спираль при помощи плазмы
Ученые разработали методику, которая позволяет вырабатывать мощные "закрученные" вспышки ультрафиолета с помощью лазера и "облаков" из плазмы.
Автоспорт
Рубенс Баррикелло назвал качества идеального гонщика
Завершивший карьеру в Формуле 1 Рубенс Баррикелло прокомментировал рассуждения о том, кого можно считать лучшим гонщиком в истории Формулы 1. По мнению бразильца, он должен обладать чертами нескольких чемпионов мира.
Здоровье
Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки
Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее.
Происшествия
Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян
Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В. Т. Имена обвиняемых не указываются.
Общество
Самую маленькую в мире золотую монету отчеканили в Швейцарии
В Швейцарии на государственном монетном дворе отчеканили самую маленькую золотую монетку в мире.
Происшествия
Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции
Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции.
Политика
Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ
По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Происшествия
В центре Курска горит кафе «Мимино»
В 17-05 поступило сообщение о пожаре в кафе "Мимино" по адресу Красная площадь,7. Сейчас на месте работают пожарные.