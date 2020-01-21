Экономика

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана

Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Повторение пройденного: Лукашенко хочет реанимировать трубопровод Одесса - Броды

ПРАЙМ10:23

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБК21 января в 06:03

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUM21 января в 17:25

Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

ТАСС21 января в 06:37

Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

RT на русском21 января в 06:19

Пора вспомнить о телегах. Почему Белоруссия может остаться без бензина

Life.ruвчера в 07:11

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новости21 января в 06:07
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Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
Политика

Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
ТК Звезда 10:02
Политика

В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Взгляд.ру 11:08
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Кино

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»

Мир фантастики 09:22
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт 20 января в 03:53
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
РЕН ТВ вчера в 01:13
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
Футбол

Игроки «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физподготовке

Газета.Ru 10:45
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Представитель Украины в ТКГ призвал пересмотреть Минские соглашения

Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
REGNUM 02:41
Армия и оружие

Коалиция США приостановила операции в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Ридус 12:40
Футбол

«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в четвертьфинале Кубка России

4 марта сыграют «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) 5 марта пройдет один матч — «Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва) Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии 1/16 финала.
Матч ТВ 12:30
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Армия и оружие

ВВС США поставили России ультиматум по Сирии

Во время выступления в Пентагоне генерал-майор ВВС США Алексус Гринкевич сообщил журналистам об ультиматуме, поставленном России: не испытывать терпение США и не предпринимать никаких провокационных действий в Сирии на территории, где проводится добыча нефти и газа.
ИнфоСМИ 13:30
Общество

В AliExpress рассказали о рисках заражения коронавирусом через посылки

В пресс-службе «AliExpress Россия» изданию сообщили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Эхо Москвы в Челябинске 02:21
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Здоровье

В Кимрах планируют построить новую детскую поликлинику

В ходе общения с журналистами Игорь Руденя добавил: «Думаю, будет принято решение о строительстве новой детской поликлиники как отдельного обособленного объекта».
Тверские ведомости 10:25
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Наука

Россиянам назвали возможный источник коронавируса

В Journal of Medical Virology опубликовали статью, в которой китайские ученые назвали возможный источник заражения человека неизвестным ранее коронавирусом.
Независимый публицист 10:38
Спорт

WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве

В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Ньюс-НН 05:54
Общество

Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами

Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Челябинск Сегодня вчера в 23:30
Общество

Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным

Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.
РБК 12:47
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Биатлон

Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца

Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:44
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Пятый канал 09:29
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
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