Экономика
Вести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана
Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
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Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Политика
Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции
По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
Политика
В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Кино
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Представитель Украины в ТКГ призвал пересмотреть Минские соглашения
Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
Армия и оружие
Коалиция США приостановила операции в Ираке
Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в четвертьфинале Кубка России
4 марта сыграют «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) 5 марта пройдет один матч — «Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва) Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии 1/16 финала.
Армия и оружие
ВВС США поставили России ультиматум по Сирии
Во время выступления в Пентагоне генерал-майор ВВС США Алексус Гринкевич сообщил журналистам об ультиматуме, поставленном России: не испытывать терпение США и не предпринимать никаких провокационных действий в Сирии на территории, где проводится добыча нефти и газа.
Общество
В AliExpress рассказали о рисках заражения коронавирусом через посылки
В пресс-службе «AliExpress Россия» изданию сообщили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Здоровье
В Кимрах планируют построить новую детскую поликлинику
В ходе общения с журналистами Игорь Руденя добавил: «Думаю, будет принято решение о строительстве новой детской поликлиники как отдельного обособленного объекта».
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Наука
Россиянам назвали возможный источник коронавируса
В Journal of Medical Virology опубликовали статью, в которой китайские ученые назвали возможный источник заражения человека неизвестным ранее коронавирусом.
Спорт
WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве
В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Общество
Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами
Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Общество
Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным
Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Биатлон
Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца
Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.