Экономика
RT на русскомЛукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти
Коммерсантъ21 января в 06:48
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