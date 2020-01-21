Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.

Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

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