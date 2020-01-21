Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.
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Пора вспомнить о телегах. Почему Белоруссия может остаться без бензина

Life.ru22 января в 07:11

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUM21 января в 17:25

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБК21 января в 06:03

Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

ТАСС21 января в 06:37

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RT на русском21 января в 06:19

Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъ21 января в 06:48

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новости21 января в 06:07
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 06:56
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
РБК 02:25
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада

Рамблер вчера в 03:41
Происшествия

В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой

В Дюртюлинском районе 33-летний местный житель совершил действия сексуального характера над 4-летней дочерью, после чего покончил с собой.
ИнфоСМИ вчера в 04:04
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Политика

Основатели Faberlic создадут собственную политическую партию

Один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic Александр Даванков поделился планами создания политической партии правового толка.
ФедералПресс 01:14
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
Происшествия

В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Российская газета 07:44
Политика

Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
REGNUM вчера в 06:02
Наука

Источником убийственного китайского коронавируса могли стать змеи

Кавказ Пост вчера в 22:59
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 22 января в 10:20
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы

Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Культуромания 01:52
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Газета.Ru 07:22
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ вчера в 04:02
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Футбол

Слуцкий спрашивал разрешения на переход Игнатьева у Галицкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что обращался к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому перед трансфером Ивана Игнатьева, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:07
Политика

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газета вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Алсу не понравилась критика пользователей Сети в адрес ее дочери

Алсу явно не понравилась критика подписчиков. "В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается", — написала певица на выпады в комментариях.
Народные новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Происшествия

ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
РИА Новости 05:30
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 22 января в 18:45
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Происшествия

В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
РИА Новости 07:20
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета вчера в 00:28
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
ТАСС 01:47
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