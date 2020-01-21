Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет стремиться поставлять из России максимум 30-40% от необходимых объемов нефти. Об этом он сказал во вторник, 21 января, на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Лукашенко заявил о планах поставлять из России не более 40% нефти

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