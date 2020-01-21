Экономика
Вести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана
Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти
ТАСС21 января в 06:37
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Гаджеты
Представлена колонка JBL Pulse 4
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Армия и оружие
ВВС США поставили России ультиматум по Сирии
Во время выступления в Пентагоне генерал-майор ВВС США Алексус Гринкевич сообщил журналистам об ультиматуме, поставленном России: не испытывать терпение США и не предпринимать никаких провокационных действий в Сирии на территории, где проводится добыча нефти и газа.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Финансы
Солид Банк снизил ставки по вкладам
Прежняя ставка – 6,18%.Доходность «Столичного» (от 50 тыс. рублей на один год) составляет 5,9% годовых (вместо 6,1%).
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
Шоу-бизнес
Цекало запретил детям упоминать о бывшей жене
Продюсер Александр Цекало попросил приезжающих к нему в гости детей от бывшей супруги Виктории Галушко не говорить о маме.
Здоровье
Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.
Гаджеты
В Россию приехали ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информацию Huawei, бренд Honor провел в Москве презентацию, на которой были представлены не только новые умные часы Honor MagicWatch 2, но и пара ноутбуков — MagicBook 14 и MagicBook Pro.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Биатлон
Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца
Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Политика
В России работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Армия и оружие
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Путин обновил состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Общество
Мацуев и Калягин предложили внести в Конституцию поправку о культуре
Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России - пианист Денис Мацуев, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - предложили изменения в статью Основного закона, касающиеся культуры.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Армия и оружие
БДК «Пётр Моргунов» проекта 11711 продолжил испытания в Балтийском море
Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" продолжил прохождение программы испытаний.
Происшествия
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».