Экономика

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана

Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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