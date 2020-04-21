Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.

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Футбол Уткин объяснил, почему Карпин не возглавит «Локомотив» Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о переговорах "Локомотива" и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

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