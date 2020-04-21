Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
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Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
В МИД Китая ответили США на информацию о болезни Ким Чен Ына
В МИД Китая ответили США на информацию о болезни Ким Чен Ына Китайские власти не знают источников происхождения данной информации.
Экспресс газета 04:25
Общество
Власти Алтая закрыли район республики из-за коронавируса
Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда из-за распространения коронавируса.
Известия 05:24
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Гаджеты
Xiaomi представила новый электросамокат Xiaomi 1S с запасом хода 30 км
Батарея электросамоката обеспечивает запас хода до 30 км от одной зарядки, однако новинка готова предложить поддержку технологии рекуперации.
3DNews 05:16
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Общество
Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск
Министерство цифрового развития России в ближайшее время даст доступ к федеральной программе цифровых пропусков всем субъектам Российской Федерации, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульская пресса 02:12
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины запретить покупателям самим взвешивать продукты
Роспотребнадзор призвал магазины и супермаркеты запретить покупателям самим взвешивать продукты.
Газета.Ru 06:20
Энергетика
Россия дожила до отрицательных цен на нефть. За баррель страна должна доплачивать 2 доллара
Хронология краха Майские фьючерсы на нефть WTI обвалились на торгах в Нью-Йорке на 300% перед закрытием контрактов – до минус 37,63 доллара за баррель.
Капитал страны 03:34
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia вчера в 05:29
Общество
Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на пресс-конференции, что примерно у 100 журналистов в России был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 06:29
Происшествия
Кузбассовцы приехали к родственникам и заразились коронавирусом
Специалисты рассказали, что три заболевших были обнаружены в Междуреченске, ещё три — в посёлке Краснобродский, по одному — в Мысках, Прокопьевске и Анжеро-Судженске.
ВашГород.ру 02:42
Общество
В Крыму начали тотальные проверки граждан из других регионов
С сегодняшнего дня начались тотальные рейды по тем данным, которые были занесены в анкеты.
Вести Крым 03:20
Гаджеты
Xiaomi назвала дату презентации MIUI 12 и Mi 10 Lite
Стала известна дата презентации фирменной оболочки MIUI 12 и бюджетного смартфона Mi 10 Lite с «перископом» от Xiaomi.
ToDay News Ufa 05:27
Футбол
Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая
Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет.
Матч ТВ 05:08
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Энергетика
Цена нефти впервые упала ниже нуля
На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским авто в России
«Автоновости дня» уже сообщали о том, что продажи китайских автомобилей в России по итогам 1 квартала 2020 года выросли в 1,5 раза.
Автоновости дня 18 апреля в 09:01
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29