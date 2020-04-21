Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 4,8K

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Общество Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. 345

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Общество Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на пресс-конференции, что примерно у 100 журналистов в России был диагностирован коронавирус. 1

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Футбол Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет. 1

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Транспорт В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. 23

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