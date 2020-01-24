Политика

МонаВистаМонаВистаЛукашенко заявил, что Россия поставила Белоруссию раком

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа заявил, что Россия поставила Белоруссию "раком" по углеводородам. Об этом передает белорусский телеканал СТВ.
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с чего всё началось
Обращаясь к директору "Завода газетной бумаги" Юрию Луке и одновременно к министру энергетики Белоруссии Владимиру Семашко, Лукашенко посетовал
 на то, что Белоруссии диктуют свои условия другие страны и компании.
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