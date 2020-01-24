с чего всё началось

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа заявил, что Россия поставила Белоруссию "раком" по углеводородам. Об этом передает белорусский телеканал СТВ.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Наука Лучшее за день. 23 января Сколько секунд осталось до конца света, сколько лет самому древнему грибу и как связаны искусственная кожа и ершики, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.

Общество Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Политика Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным В МЧС республики отметили, что ключи вручали начальнику городской пожарной части, который давно знаком с Игнатьевым, часто с ним встречался, в том числе на спортивных мероприятиях, и не воспринял его жест негативно.

Политика Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками» Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.

Шоу-бизнес 45-летняя Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе Актриса Екатерина Волкова в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», которая выходит на НТВ, рассказала о своей личной жизни и смертельной болезни.