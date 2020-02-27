Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы. Он посетовал, что Москва требует $127 за тысячу кубометров газа при условии, что в прошлом году цена была примерно на $20 ниже.

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

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