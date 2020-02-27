Политика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы. Он посетовал, что Москва требует $127 за тысячу кубометров газа при условии, что в прошлом году цена была примерно на $20 ниже.
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Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Религия
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков
Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Самаре произошло ДТП с участием трамвая
В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы
В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов
Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.
Политика
Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады
Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в теннисе
На Открытом чемпионате Австралии 2020 года россиянка выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донее Векич Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Биатлон
Логинов подаст иск к сотруднице Международного союза биатлонистов
В субботу, 22 февраля, в номерах гостиницы, в которых во время чемпионата мира проживали Логинов и Касперович, прошли обыски.
Здоровье
«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»
О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
Финансы
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.