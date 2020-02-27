Политика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы. Он посетовал, что Москва требует $127 за тысячу кубометров газа при условии, что в прошлом году цена была примерно на $20 ниже.
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Geely представила роскошный аналог BMW X4
Компания Geely представила новую модификацию кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
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Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.
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Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
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Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
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У троих россиян диагностировали коронавирус
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Политика
Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии
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Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Политика
Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Происшествия
На Украине радикалы пытались сорвать сессию Жмеринского горсовета
В сообщении указано, что группа из 20 человек в масках попыталась ворваться в зал проведения сессии жмеринского горсовета.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.