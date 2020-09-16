Новостной фронт 16

Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.