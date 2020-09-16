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РИА Новости

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.В источнике
С чего всё началось
«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА
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