Украина стала форпостом политических провокаций в Беларуси, заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. По мнению президента, США вместе с Польшей, Литвой, Чехией и Украиной готовили беспорядки в республике заранее.

С чего всё началось «Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА Взгляд.ру вчера в 08:51