Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Беларуси
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Украина стала форпостом политических провокаций в Беларуси, заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. По мнению президента, США вместе с Польшей, Литвой, Чехией и Украиной готовили беспорядки в республике заранее.В источнике
С чего всё началось
«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА
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