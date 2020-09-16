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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Беларуси

Украина стала форпостом политических провокаций в Беларуси, заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. По мнению президента, США вместе с Польшей, Литвой, Чехией и Украиной готовили беспорядки в республике заранее.В источнике
С чего всё началось
«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА
.
Взгляд.ру08:51
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РБК

Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по «уничтожению Белоруссии»

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РИА Новости08:32
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Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии

Газета.Ru08:53
ТАСС

Лукашенко заявил, что сценарий протестов в Белоруссии на Западе готовили десять лет

ТАСС08:36
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Лукашенко обвинил Запад в подготовке протестов в Белоруссии в течение 10 лет

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Лукашенко заявил о западном «сценарии уничтожения Белоруссии»

Коммерсантъ09:35

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомости07:26
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

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Российская газета14:17
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Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс16:18
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Брайан Орсер прокомментировал уход Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил в интервью RT, что несколько дней назад Евгения Медведева, находящаяся в Москве, в очередной раз связалась с ним и обсудила возможность возвращения к Этери Тутберидзе.
Московский Комсомолец15:45

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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