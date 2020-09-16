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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций в белорусской республике. Об этом сообщает агентство "БелТА".В источнике
С чего всё началось
«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – цитирует Лукашенко БелТА
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