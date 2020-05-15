Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолец06:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Здоровье
Игорь Васильев ответил на вопросы кировчан по ситуации с коронавирусом
Трансляция проходит в личном профиле губернатора 14 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев провел прямой эфир в своем личном профиле в Instagram и ответил на волнующие вопросы жителей области относительно ситуации с коронавирусом.
Gorodkirov.ru вчера в 08:20
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Футбол
Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом
Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
REGNUM 07:07
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Общество
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:57
Происшествия
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
Космос
Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние
13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер вчера в 07:09
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
SpeedMe вчера в 13:12
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Хоккей
СКА обменяет Кагарлицкого в «Динамо»
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий может перейти в московское "Динамо".
Piter.tv 09:04
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 05:30
Армия и оружие
Истребители «Рафаль» дадут Индии преимущество над Китаем
Многие индийские СМИ уже оценили скорую поставку самолетов и заявили, что с приобретением Rafale Индия наконец получит преимущество над ВВС Китая и Пакистана.
Военное дело 10:19
Происшествия
На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
ТАСС 09:56
Общество
В Словении закончилась эпидемия коронавируса
В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
Общество
Регионы не торопятся выходить из карантина
Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток
Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
Известия 00:08
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Политика
Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет
Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
МордовМедиа 07:05
Авто
В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 72%
По итогам апреля 2020 года, в России проданы 38,92 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Мойка78 вчера в 01:37
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Питерские заметки 07:05
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Политика
В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.
Известия 10:39