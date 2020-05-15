Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости06:25

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56

Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

Рамблер06:55

Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

Труд08:02

Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

Московский Комсомолец06:18

Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

Вести.Ru 11:01
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Здоровье

Игорь Васильев ответил на вопросы кировчан по ситуации с коронавирусом

Трансляция проходит в личном профиле губернатора 14 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев провел прямой эфир в своем личном профиле в Instagram и ответил на волнующие вопросы жителей области относительно ситуации с коронавирусом.
Gorodkirov.ru вчера в 08:20
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
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Футбол

Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом

Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Общество

Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови

Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:57
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Происшествия

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
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Космос

Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние

13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер вчера в 07:09
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Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Авто

Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace

SpeedMe вчера в 13:12
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
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Хоккей

СКА обменяет Кагарлицкого в «Динамо»

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий может перейти в московское "Динамо".
Piter.tv 09:04
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 05:30
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Армия и оружие

Истребители «Рафаль» дадут Индии преимущество над Китаем

Многие индийские СМИ уже оценили скорую поставку самолетов и заявили, что с приобретением Rafale Индия наконец получит преимущество над ВВС Китая и Пакистана.
Военное дело 10:19
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Происшествия

На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
ТАСС 09:56
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Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
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Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Общество

В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
Известия 00:08
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
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Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Политика

Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет

Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
МордовМедиа 07:05
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Авто

В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 72%

По итогам апреля 2020 года, в России проданы 38,92 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Мойка78 вчера в 01:37
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Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Питерские заметки 07:05
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Политика

В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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