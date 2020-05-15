Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Экономика Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен. 9

Политика Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева Правящая партия в СССР помешала перестройке и демократизации советского президента Михаила Горбачева, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

Экономика Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. 53

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Хоккей Александр Овечкин: Думаю, сезон возобновится в июле или в августе Александр Овечкин высказал предположил, что сезон в Национальной хоккейной лиге будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, рассказал Овечкин в эфире инстаграма.

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Здоровье В Алтайском крае пока решили не ослаблять режим ограничений По словам Ирины Пащенко, занимающей пост руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, жители края в майские праздники нарушали требования режима самоизоляции и социального дистанцирования. 10

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