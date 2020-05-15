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Здоровье Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки. 1

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Происшествия В Греции погибли четыре человека, которые искали сокровища «До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.

Здоровье На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2 Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе. 699

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