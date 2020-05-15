Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолецвчера в 06:18
Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики
Говорит Москвавчера в 05:58
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»
КП - Беларусьвчера в 06:49
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Происшествия
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом
В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19.
Российская газета 05:27
Здоровье
Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.
Газета.Ru 04:24
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
Общество
В Тульской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:25
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину
Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту
Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.
Российская газета 03:55
Политика
Турция разрешила въезд в страну россиянам для лечения
Власти Турции разрешили гражданам России и ряда других стран въезд в страну для лечения в медучреждениях.
News.ru 04:13
Происшествия
В Греции погибли четыре человека, которые искали сокровища
«До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.
REGNUM 04:27
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:21
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке
Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
В России второй день подряд фиксируют рекордное число смертей от коронавируса
За последние сутки в России умерло 119 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:02
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
Профессор Чумаков: У Анастасии Заворотнюк началась ремиссия
Чумаков заявил, что у Заворотнюк наметилась ремиссия. По словам профессора, супруг Анастасии намерен ждать дальнейших улучшений.
Суть событий 02:42
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев.
Мойка78 вчера в 21:41
Общество
МВД назвало штрафы за отказ от теста на коронавирус
Штрафы будут накладываться, если россиянин приехал из-за границы, но не сообщил об этом госорганам и не предоставил фактический адрес проживания, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Общество
Во Франции ожидают появления вакцины от SARS-CoV-2 через полтора года
«Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев», — заявил министр.
REGNUM 05:26
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10