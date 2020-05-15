Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

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Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

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Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

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В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

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Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
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"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

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При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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