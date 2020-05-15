Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолец06:18
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Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Авто
АвтоВАЗ сообщил о проведении собственных краш-тестов
В компании есть собственный полигон для проведения краш-тестов. Отмечается, что подобных площадок в России всего две.
Экономика сегодня 06:19
Экономика
Экономика еврозоны сократилась рекордными темпами в I квартале
Экономика еврозоны в I квартале сократилась рекордными темпами, поскольку меры по борьбе с пандемией коронавируса резко снизили экономическую активность в регионе, подтвердили пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Вести.Ru 06:54
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Общество
СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100
«Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
РБК 07:38
Общество
В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни
Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 02:50
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 24 июня.
РБК 07:05
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Футбол
Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Питерские заметки 07:05
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс 00:55
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
Гаджеты
Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США
Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах.
ФАН 07:12
Общество
Трамп рассказал о погибших из-за коронавируса друзьях
Президент США Дональд Трамп лично знал пятерых человек, погибших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 07:42
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Общество
В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая
По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Общество
Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки
Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу.
Волгоградская правда вчера в 08:04
Общество
РКН требует от Google удалить новость МБХ
Роскомнадзор уведомил Google о необходимости заблокировать новость на сайте «МБХ Медиа» о том, что реальное число умерших от коронавируса может быть на 70 процентов больше, чем указано в официальной статистике.
Лениздат.Ру 06:09
Армия и оружие
Американцы заявили об опасности российских систем РЭБ
Территория новостей вчера в 13:07
Здоровье
Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой
При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20.
Вечерняя Москва 00:58