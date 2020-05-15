Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Авто АвтоВАЗ сообщил о проведении собственных краш-тестов В компании есть собственный полигон для проведения краш-тестов. Отмечается, что подобных площадок в России всего две.

Экономика Экономика еврозоны сократилась рекордными темпами в I квартале Экономика еврозоны в I квартале сократилась рекордными темпами, поскольку меры по борьбе с пандемией коронавируса резко снизили экономическую активность в регионе, подтвердили пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Здоровье В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. 230

Общество СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100 «Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). 40

Общество В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 4

Здоровье Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику. 7

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Экономика Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. 46

Гаджеты Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах. 1

Общество Трамп рассказал о погибших из-за коронавируса друзьях Президент США Дональд Трамп лично знал пятерых человек, погибших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 4,9K

Политика Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. 22

Происшествия В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно. 84

Шоу-бизнес Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами. 6

Общество Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу. 13

Общество РКН требует от Google удалить новость МБХ Роскомнадзор уведомил Google о необходимости заблокировать новость на сайте «МБХ Медиа» о том, что реальное число умерших от коронавируса может быть на 70 процентов больше, чем указано в официальной статистике. 11