Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолец06:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Политика
Партия Захара Прилепина получила возможность участвовать в выборах
Партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах. Ее внесли в соответствующий реестр Минюста.
Ведомости 12:30
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений.
Lenta.ru 15:00
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
Общество
Ряд вузов отменил госэкзамены для получения диплома из-за коронавируса
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ряд российских вузов принял решение отменить выпускные государственные экзамены для получения диплома, оставив только защиту ВКР, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:09
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Здоровье
В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Хоккей
Овечкин: «Думаю, сезон НХЛ возобновится в июле»
Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, сказал Овечкин в прямом эфире Instagram певца Тимати.
Sport.ru 15:14
Спорт
WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов
В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.
Эхо Москвы 14:31
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 13 мая в 11:51
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.
Известия 15:37
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов и новый iPad Mini
Компания Apple намерена представить бюджетный iPad с экраном 10 дюймов и новый iPad Mini.
Актуальные Новости 03:47
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:16
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40