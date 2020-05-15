Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолецвчера в 06:18
Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики
Говорит Москвавчера в 05:58
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»
КП - Беларусьвчера в 06:49
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Общество
Эксперимент показал скорость распространения коронавируса
В Японии смоделировали ситуацию в обычном кафе или буфете. В эксперименте участвовали 10 человек.
РЕН ТВ 13 мая в 02:41
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48
Армия и оружие
Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Общество
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
В Приморье за сутки выявлено еще 87 новых носителей COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:58
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Культура
Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер
Онлайн-кинотеатр Okko покажет трансляцию концерта Егора Крида. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 00:00
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, заявил заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 00:30
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах
Московское управление Роспотребнадзор в ходе проверки различных столичных объектов обнаружило на 35% из них различные нарушения, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 22:47
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Политика
Белоруссия начала получать нефть из США
Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 08:31
Авто
В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X
В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru вчера в 12:23
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Политика
В США проголосовали за выделение ещё $3 трлн на поддержку экономики
Палата представителей США приняла законопроект о выделении ещё $3 трлн на поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 22:15
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Накануне, в пятницу 15 мая, Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru вчера в 23:57
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге
ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 12:05
Общество
Учебный год в России начнется по новым правилам
Из-за пандемии коронавируса в российских школах введут новые правила. Одно из них — запрет на общие перемены и прогулки.
Оka.fm 14 мая в 06:00
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 вчера в 09:47
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10