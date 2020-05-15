Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
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Политика

Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами

Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.
iReactor 08:04
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Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса

Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.
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В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
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Прототип квантового радара создан

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Назван новый очаг коронавируса в организме человека

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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Это’О назвал Роналдо лучшим форвардом в истории мирового футбола

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Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги совещания исполнительного комитета, на котором было решено доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.
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Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

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Восьмилетний ребенок умер от отравления алкоголем в ЯНАО

Следователи проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка после употребления алкоголя на Ямале.
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США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
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Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
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Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия»

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост, его место займет советник главы Роскосмоса Игорь Озар, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
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Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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