Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

Труд08:02

Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

Московский Комсомолец06:18

Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

Рамблер06:55

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости06:25

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56

Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:47, Ашберн

Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров

По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 08:03
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Общество

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Здоровье

Первый повторный случай коронавируса в России объяснили

Выявление первого в России повторного случая коронавируса может быть связано с плохой чувствительностью тест-систем, которые показали отсутствие инфекции.
Lenta.ru 07:51
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Здоровье

В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия вчера в 16:56
2
Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru вчера в 08:19
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Экономика

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

Что касается доли ссуд с просрочкой свыше 30 дней к общему количеству кредитов, то, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле она даже незначительно сократилась (расчеты НБКИ есть у РБК).
РБК вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
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Фигурное катание

Трусова рассказала, почему ушла от Тутберидзе

14 мая на своей страничке в Instagram (@avtrusova) российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко.
МонаВиста 08:20
2
Экономика

В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля

Как следствие, укрепление курса рубля может произойти к концу года, считает Аксаков.
Российская газета 05:51
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Игры

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Игры

Создатель Mafia не знал о разработке ремейка

NewInform вчера в 07:25
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Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Футбол

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Напомним, что Футбольная национальная лига является второй по силе в российской футбольной структуре, а Профессиональная футбольная лига – третьей.
ГЛАС.RU 07:39
Общество

«Яндекс» закрыл проект бесплатного домашнего тестирования на COVID-19

«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в рамках своего проекта «Помощь рядом».
Коммерсантъ 08:30
Происшествия

В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики

Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости вчера в 18:21
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Игры

Компания Ubisoft предоставила интерактивные туры в Египет и Грецию

Монтрёй, Франция, 15 мая 2020, 14:05 — REGNUM Бесплатный доступ к интерактивным турам из игры Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет» предоставила геймерам компания Ubisoft.
REGNUM 07:05
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская сделала пластическую операцию

Недавно телеведущая сообщала, что планирует отправиться к пластическому хирургу Айзы Анохиной.
Paparazzi.ru 08:18
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Происшествия

Медведи напали на машину охотников под Магаданом

Народные новости 07:33
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Политика

Белоруссия начала поставки американской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 08:24
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Общество

Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
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Здоровье

Бессимптомных больных в Свердловской области отправят в санатории

В Свердловской области больных коронавирусом, которые не имеют клинических проявлений болезни, будут отправлять в санатории.
Екатеринбург в интернете 05:51
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Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Общество

«Ведомости»: Ростех хочет поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет.
ТАСС 08:04
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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