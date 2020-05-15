Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Политика Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. 6

Общество Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется». 4

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 215

Здоровье Первый повторный случай коронавируса в России объяснили Выявление первого в России повторного случая коронавируса может быть связано с плохой чувствительностью тест-систем, которые показали отсутствие инфекции. 236

Здоровье В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей «Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании. 2

Экономика Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов Что касается доли ссуд с просрочкой свыше 30 дней к общему количеству кредитов, то, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле она даже незначительно сократилась (расчеты НБКИ есть у РБК). 7

Шоу-бизнес Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры» Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 84

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 243

Фигурное катание Трусова рассказала, почему ушла от Тутберидзе 14 мая на своей страничке в Instagram (@avtrusova) российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко. 2

Политика Лавров не видит необходимости вводить выездные визы Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. 196

Футбол Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно Напомним, что Футбольная национальная лига является второй по силе в российской футбольной структуре, а Профессиональная футбольная лига – третьей.

Общество «Яндекс» закрыл проект бесплатного домашнего тестирования на COVID-19 «Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в рамках своего проекта «Помощь рядом».

Политика Белоруссия начала поставки американской нефти Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей. 10