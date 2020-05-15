Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

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Риз Уизерспун снимется сразу в двух романтических комедиях Netflix

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Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

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Скончались уже больше 30 зараженных коронавирусом саратовцев

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График, демонстрирующий непропорционально большую долю сетевых ресурсов и ресурсов процессора, которая приходится на 0,3% «тяжелой» рекламы (столбцы красного цвета) / ITC Вместо слишком ресурсоемкой рекламы Chrome покажет страницу с ошибкой в соответствующем фрейме (области браузера, которая должна отображать объявление).
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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