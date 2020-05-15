Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Футбол Названы примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России В проекте календаря РПЛ 24-й тур привязан к дате 28 июня, однако игры могут быть раскинуты на 3–4 дня, то есть матч "Зенита" и "Крыльев" пройдёт в период с 26 по 29 июня, отмечает Nevasport.

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 725

Политика В Клайпеду придет танкер с американской нефтью для Белоруссии Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. 1

Общество Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус «Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова. 38

Общество В Белгородской области вновь закрылись летние кафе Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в Белгородской области добавилось 79 новых случаев заболевания COViD-19. 17

Общество Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется». 12

Происшествия Скончались уже больше 30 зараженных коронавирусом саратовцев Из числа зарегистрированных 359 саратовцев выздоровели. На сегодня от новой коронавирусной инфекции скончались семь жителей региона. 8

Интернет Google Chrome начнет блокировать «тяжелую» рекламу График, демонстрирующий непропорционально большую долю сетевых ресурсов и ресурсов процессора, которая приходится на 0,3% «тяжелой» рекламы (столбцы красного цвета) / ITC Вместо слишком ресурсоемкой рекламы Chrome покажет страницу с ошибкой в соответствующем фрейме (области браузера, которая должна отображать объявление). 7

Гаджеты Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов и новый iPad Mini Компания Apple намерена представить бюджетный iPad с экраном 10 дюймов и новый iPad Mini.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,4K

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 85

Авто Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.

Общество Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. 5

Политика Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады. 3