Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолец06:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Общество
Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса
Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.
РИА Новости 11:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Футбол
«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера
По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.
Спорт-Экспресс 09:30
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Шоу-бизнес
Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях
Поскольку у Малиновской уже был неудачный опыт проведения пластических операций, модель обратилась к проверенному хирургу, который раньше работал с Айзой Анохиной.
Что происходит 08:45
Культура
На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт
Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
Российская газета 05:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
Хоккей
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье
Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови
По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия вчера в 11:51
Спорт
Лыжник Устюгов потребовал от «России 24» извинений за ошибку в сюжете
Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал у себя в Instagram пост, в котором пожаловался на то, что канал «Россия 24» использовал кадры с его изображением в сюжете о биатлонисте Евгении Устюгове.
Эхо Москвы 09:10
Наука
Ради выживания в зимней Арктике куропатки пожертвовали иммунитетом
Международная группа ученых обнаружила, что в зимнее время тундровые куропатки с полярного архипелага Шпицберген на борьбу с инфекциями тратят меньше энергии, чем весной.
Rusargument 10:38
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Татьяна Брухунова часто размещает на своей странице в соцсети новые и яркие образы, ловко комбинируя самые разные стили и аксессуары.
RuNews24.ru 13:47
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу
Новый Калининград.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Происшествия
В Томской области трое полицейских избили задержанного до смерти
В Бакчарском районе Томской области расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в преступлении по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщается на сайте СКР региона.
Коммерсантъ Новосибирск 06:03