Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

Труд08:02

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58

Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

Рамблер06:55

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости06:25

Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

Московский Комсомолец06:18

Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:25, Ашберн

Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
7
Общество

Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса

Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.
РИА Новости 11:52
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,7K
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
394
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
5,2K
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
3,4K
Футбол

«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера

По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.
Спорт-Экспресс 09:30
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1K
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Шоу-бизнес

Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

Поскольку у Малиновской уже был неудачный опыт проведения пластических операций, модель обратилась к проверенному хирургу, который раньше работал с Айзой Анохиной.
Что происходит 08:45
9
Культура

На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт

Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
Российская газета 05:00
23
Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
101
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,9K
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
1,7K
Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
921
Хоккей

Телегин подписал новый контракт с ЦСКА

Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
1
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
157
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье

Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови

По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия вчера в 11:51
37
Спорт

Лыжник Устюгов потребовал от «России 24» извинений за ошибку в сюжете

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал у себя в Instagram пост, в котором пожаловался на то, что канал «Россия 24» использовал кадры с его изображением в сюжете о биатлонисте Евгении Устюгове.
Эхо Москвы 09:10
Наука

Ради выживания в зимней Арктике куропатки пожертвовали иммунитетом

Международная группа ученых обнаружила, что в зимнее время тундровые куропатки с полярного архипелага Шпицберген на борьбу с инфекциями тратят меньше энергии, чем весной.
Rusargument 10:38
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
4
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Татьяна Брухунова часто размещает на своей странице в соцсети новые и яркие образы, ловко комбинируя самые разные стили и аксессуары.
RuNews24.ru 13:47
6
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
608
Общество

Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Новый Калининград.Ru 02:10
1K
Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
1
Общество

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
153
Происшествия

В Томской области трое полицейских избили задержанного до смерти

В Бакчарском районе Томской области расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в преступлении по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщается на сайте СКР региона.
Коммерсантъ Новосибирск 06:03
103
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное