Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Общество В России оценили риск заражения коронавирусом на улице В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения. 21

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.

Политика Коронавирус и Минобороны изменят строительный бизнес России Путин начал свое выступление с напоминания о том, что первый медцентр Минобороны для борьбы с COVID-19 был построен в Нижнем Новгороде еще 17 апреля, после чего 24 и 30 апреля запустили еще семь. 20

Политика Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19 Газета Financial Times (FT) опубликовала 15 мая письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, направленное в ее редакцию из-за статьи о смертности от коронавируса в России.

Политика Fox News: Трамп возобновит выделение средств ВОЗ на уровне Китая Президент США Дональд Трамп частично возобновит выделение денег Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Происшествия Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. 39

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 844

Здоровье 38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 226

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 1,2K

Армия и оружие В Киеве признали Порошенко виновным в инциденте в Керченском проливе Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться. 13

Политика США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.

Политика Александр Рар: началась борьба за наследство Меркель Германия начинает постепенно выходить из карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, но границы пока остаются закрытыми.

Хоккей Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.