Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

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Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

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Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

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Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

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Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
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Общество

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие.
Ведомости 15:11
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Политика

Участники митинга в Софии требуют отставки правительства Болгарии

На внеочередном заседании 13 мая правительства Болгарии в видеоформате было принято решение о введении в стране режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации.
Политическая Экспертиза вчера в 08:43
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Спорт

В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
ProstoProSport 15:30
Здоровье

В Ивановской области 22 медработника заразились коронавирусом

Коронавирус подтвердился у 22 медицинских работников в Ивановской области. Об этом заявили в областном правительстве.
News.ru 11:30
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Общество

Мэр Геленджика назвал условия отдыха на пляжах города

ИА Красная Весна 15:22
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Политика

В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза

Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Технологии

Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

Американская компания Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy, говорится в заявлении, размещенном на сайте корпорации.
Live24 14:15
2
Происшествия

В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:58
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Общество

Викторию Боню выгнали из магазина в Монако за отсутствие маски

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам в Instagram за то, что ее выгнали из магазина.
Пятый канал 10:56
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Общество

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
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Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
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Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Политика

Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Кино

Шарлиз Терон не появится в приквеле «Безумного Макса»

Миллер рассказал в интервью, что он придумал приквел про каждого персонажа фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
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Общество

В российских школах задумали отменить общие перемены

Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
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Экономика

РБК и НКР проведут конференцию о проблемах банков в период пандемии

РБК и рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) проведут онлайн-конференцию «Банковский сектор в эпоху пандемии: состояние и возможные перспективы».
РБК вчера в 03:19
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Игры

Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

Компания Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»).
Чемпионат 11:48
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Авто

Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

Автоновости дня вчера в 05:10
7
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Авто

В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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