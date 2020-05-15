Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

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