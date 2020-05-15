Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолец06:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Общество
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие.
Ведомости 15:11
Политика
Участники митинга в Софии требуют отставки правительства Болгарии
На внеочередном заседании 13 мая правительства Болгарии в видеоформате было принято решение о введении в стране режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации.
Политическая Экспертиза вчера в 08:43
Спорт
В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
ProstoProSport 15:30
Здоровье
В Ивановской области 22 медработника заразились коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 22 медицинских работников в Ивановской области. Об этом заявили в областном правительстве.
News.ru 11:30
Общество
Мэр Геленджика назвал условия отдыха на пляжах города
ИА Красная Весна 15:22
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Технологии
Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram
Американская компания Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy, говорится в заявлении, размещенном на сайте корпорации.
Live24 14:15
Происшествия
В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:58
Общество
Викторию Боню выгнали из магазина в Монако за отсутствие маски
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам в Instagram за то, что ее выгнали из магазина.
Пятый канал 10:56
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Политика
Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Кино
Шарлиз Терон не появится в приквеле «Безумного Макса»
Миллер рассказал в интервью, что он придумал приквел про каждого персонажа фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
NewInform 09:39
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Экономика
РБК и НКР проведут конференцию о проблемах банков в период пандемии
РБК и рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) проведут онлайн-конференцию «Банковский сектор в эпоху пандемии: состояние и возможные перспективы».
РБК вчера в 03:19
Игры
Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima
Компания Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»).
Чемпионат 11:48
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня вчера в 05:10
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47