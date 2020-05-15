Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

Труд08:02

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости06:25

Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

Московский Комсомолец06:18

Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

Рамблер06:55
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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Политика

Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
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Наука

Назван новый очаг коронавируса в организме человека

ToDay News Ufa вчера в 09:52
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Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
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Общество

Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 05:41
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Политика

Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить в один регион

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируют выступить с заявлением об объединении регионов 13 мая, сообщает РБК.
ИА Красная Весна 13 мая в 02:10
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Происшествия

Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
Вести.Ru 11:01
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Общество

В США предсказали удвоение числа жертв коронавируса

Профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс заявил в интервью RT, что при корректных подсчетах число жертв эпидемии в США может возрасти вдвое.
Росбалт 05:58
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Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей 02:39
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Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Политика

В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.
РБК 09:39
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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
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Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова

Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс 13 мая в 19:23
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Армия и оружие

В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
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Общество

Летние кафе и парки вновь закрыли в Белгородской области

В Белгородской области закрыли летние кафе и парки, которые проработали несколько дней.
Известия 08:51
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Армия и оружие

В Киеве признали Порошенко виновным в инциденте в Керченском проливе

Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться.
Утро.ru 06:02
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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