Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Общество Свердловский губернатор заявил о готовности к снятию ограничений Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал властей не смягчать ограничения по коронавирусу из-за высокого коэффициента распространения COVID-19 и недостаточного числа коек. 13

Шоу-бизнес Светлана Светличная отмечает юбилей К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.

Футбол Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.

Технологии Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа. 37

Здоровье Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прокомментировала первый случай повторной госпитализации с коронавирусом одного и того же человека, зафиксированный в Бурятии. 2

Происшествия Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 8

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора. 2

Политика Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства. 1

Общество Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. 29

Футбол Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю 35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.

Общество В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Экономика В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 49