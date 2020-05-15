Экономика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики
Московский Комсомолец06:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество
Минобрнауки прокомментировало письмо о домогательствах преподавателя
Российская газета 12:48
Общество
Свердловский губернатор заявил о готовности к снятию ограничений
Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал властей не смягчать ограничения по коронавирусу из-за высокого коэффициента распространения COVID-19 и недостаточного числа коек.
REGNUM 13:18
Шоу-бизнес
Светлана Светличная отмечает юбилей
К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура 02:52
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 13:08
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Здоровье
Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прокомментировала первый случай повторной госпитализации с коронавирусом одного и того же человека, зафиксированный в Бурятии.
RT на русском 09:37
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Режим самоизоляции на Ставрополье продлён до 24 мая
Спецпропуска будут продлены автоматически. В Ставропольском крае действие режима самоизоляции продлили до 24 мая включительно.
Своё ТВ 08:04
Футбол
Павлюченко: пусть «Ротор» и «Спартак» играют вничью! Не хочется, чтобы клуб сразу вылетел
Бывший нападающий «Ротора» и московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость, что волгоградская команда в следующем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат 10:23
Политика
Совбез ООН после запроса России обсудит попытку вторжения в Венесуэлу
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное попытке вторжения боевиков в Венесуэлу, состоится 18 мая.
Народные новости 04:31
Происшествия
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
News.ru 13:15
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Политика
Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Футбол
Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю
35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс вчера в 05:55
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс 12:40
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости 01:44
Общество
Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин
В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20