Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости06:25

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56

Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

Рамблер06:55

Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

Труд08:02

Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

Московский Комсомолец06:18

Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество

Минобрнауки прокомментировало письмо о домогательствах преподавателя

Российская газета 12:48
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Общество

Свердловский губернатор заявил о готовности к снятию ограничений

Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал властей не смягчать ограничения по коронавирусу из-за высокого коэффициента распространения COVID-19 и недостаточного числа коек.
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Шоу-бизнес

Светлана Светличная отмечает юбилей

К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура 02:52
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Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
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Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 13:08
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Здоровье

Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прокомментировала первый случай повторной госпитализации с коронавирусом одного и того же человека, зафиксированный в Бурятии.
RT на русском 09:37
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Режим самоизоляции на Ставрополье продлён до 24 мая

Спецпропуска будут продлены автоматически. В Ставропольском крае действие режима самоизоляции продлили до 24 мая включительно.
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Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Павлюченко: пусть «Ротор» и «Спартак» играют вничью! Не хочется, чтобы клуб сразу вылетел

Бывший нападающий «Ротора» и московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость, что волгоградская команда в следующем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге.
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Совбез ООН после запроса России обсудит попытку вторжения в Венесуэлу

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное попытке вторжения боевиков в Венесуэлу, состоится 18 мая.
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Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов

Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
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38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
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Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
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Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
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Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
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Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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