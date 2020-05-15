Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Путин поручил обеспечить продление самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

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Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
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На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

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