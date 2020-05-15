Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

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Общество Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19. 2

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Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 494

Автоспорт Даниэль Риккардо переходит из Renault F1 в McLaren F1 Расставание Ferrari и Себастьяна Феттеля стало причиной смены состава ещё в дух командах "Формулы 1". Как уже сообщал портал "За Рулём Кубань", из McLaren к итальянцам перейдёт Карлос Сайнс-младший, место которого с 2021 года займёт Даниэль Риккардо.

Театры Скончался актер Анатолий Екадомов Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.

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Общество В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19 Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах.