Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
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Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости06:25

Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Телеканал 360°06:56

Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля

Рамблер06:55

Белорусскую еду «с руками и ногами заберут», заверил Лукашенко

Труд08:02

Лукашенко приказал все засеять картофелем: будет спасением белорусской экономики

Московский Комсомолец06:18

Лукашенко нашел спасение в картошке

Lenta.ru05:59

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики

Говорит Москва05:58
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Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

КП - Беларусь06:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Экономика

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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, поручил нарастить объем тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции.
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Общество

Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 18:29 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку условий содержания пациентов в переоборудованном под временный госпиталь выставочном комплексе «Ленэкспо».
REGNUM 11:29
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Автоспорт

Даниэль Риккардо переходит из Renault F1 в McLaren F1

Расставание Ferrari и Себастьяна Феттеля стало причиной смены состава ещё в дух командах "Формулы 1". Как уже сообщал портал "За Рулём Кубань", из McLaren к итальянцам перейдёт Карлос Сайнс-младший, место которого с 2021 года займёт Даниэль Риккардо.
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Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru 10:47
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Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ 12:02
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Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам

В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

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В Москве отчитались о первых штрафах за несоблюдение перчаточного и масочного режима в общественных местах.
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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Выдача туристам ваучеров вместо денег может быть узаконена только для отмененных туров по России

Вместо денег туроператоры могут выдавать ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки.
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Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
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Экономика

ФНС намерена запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов

Второй проект предусматривает услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
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Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

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Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах.
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В США разбился истребитель F-22

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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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