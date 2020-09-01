Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.