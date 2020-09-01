Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество
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Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.В источнике
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