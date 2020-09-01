Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Инфорос
Инфорос

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

ТАСС07:11
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал сохранить общее с Россией «Отечество от Бреста до Владивостока»

Коммерсантъ06:25
РИА Новости

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество

РИА Новости05:54
Lenta.ru

Лукашенко пообещал сохранить общее с Путиным отечество

Lenta.ru06:04
Известия

Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Известия05:59
РБК

Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

РБК06:15
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество

Газета.Ru05:51

Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
141

Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.
Газета.Ru09:04
3,7K

МИД Греции ответил на угрозы военных действий со стороны Турции

Министерство иностранных дел Греции отреагировало на заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить территориальные воды может привести к войне.
Вечерняя Москва29 августа в 14:32
172

Появилось новое рекламное видео PlayStation 5

В интернете появилось новое рекламное видео PlayStation 5. Сюжет показывает главные особенности приставки, а также обещает более глубокое погружение в игровые миры за счет реализации инноваций в графической части.
Дни2414:30

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K