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Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.В источнике
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ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

ТАСС07:11
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество

Газета.Ru05:51
РБК

Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

РБК06:15
Lenta.ru

Лукашенко пообещал сохранить общее с Путиным отечество

Lenta.ru06:04
Известия

Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Известия05:59
РИА Новости

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество

РИА Новости05:54
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