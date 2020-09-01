Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и россияне имеют общие корни и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".В источнике
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