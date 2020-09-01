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ТАСС
ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и россияне имеют общие корни и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".В источнике
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ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

ТАСС07:11
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество

Газета.Ru05:51
РБК

Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

РБК06:15
Lenta.ru

Лукашенко пообещал сохранить общее с Путиным отечество

Lenta.ru06:04
Известия

Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Известия05:59
РИА Новости

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество

РИА Новости05:54
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал сохранить общее с Россией «Отечество от Бреста до Владивостока»

Коммерсантъ06:25

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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В России могут сократить административные штрафы малому бизнесу

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает возможность приравнять в части административной ответственности малый бизнес к индивидуальным предпринимателям, у которых штрафные санкции гораздо ниже, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
РИА Новости09:25

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «позитивно смотрит» на инициативу политика Виктора Бабарико создать свою партию, сообщила она в своем телеграм-канале «Пул первой».
Ведомости09:27
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