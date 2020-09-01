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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество

Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня.В источнике
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ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

ТАСС07:11
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал сохранить общее с Россией «Отечество от Бреста до Владивостока»

Коммерсантъ06:25
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество

Газета.Ru05:51
Lenta.ru

Лукашенко пообещал сохранить общее с Путиным отечество

Lenta.ru06:04
Известия

Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Известия05:59
РИА Новости

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество

РИА Новости05:54
РБК

Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

РБК06:15

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России
RuNews24.ru09:28
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
RT на русском11:26

В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко

Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:57
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре

В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Известия30 августа в 16:47