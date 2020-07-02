Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Футбол Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм) Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Общество Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве «В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС. 1K

Армия и оружие На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.

Наука Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке. 3

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 631

Финансы Правительство отступит и от бюджетного правила, и от траты ФНБ Правительство отступит и от бюджетного правила, и от траты ФНБ Правительство официально подтвердило формальное отступление от бюджетного правила на 2020–2021 годы.

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Исследователи смогли выяснить, что насекомые, которые существовали во времена динозавров, сильно похожи на современных насекомых по цвету и внешнему виду. 14

Наука В Великобритании разработан улучшающий зрение фонарик Британские ученые смогли создать уникальный светодиодный фонарик, который обладает способностью улучшить зрение человека всего за 3 минуты в день. 67

Политика Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным. 3

Экономика Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев. 429