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ТАССТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.В источнике
Александр Лукашенко
Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески.
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