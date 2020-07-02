Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

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