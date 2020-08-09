Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным они достигли договоренности в вопросе задержанных в Белоруссии россиян, пишет Интерфакс. По его словам, эта ситуация не отразится на отношениях Москвы и Минска.