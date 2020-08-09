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Пятый канал
Пятый канал

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным они достигли договоренности в вопросе задержанных в Белоруссии россиян, пишет Интерфакс. По его словам, эта ситуация не отразится на отношениях Москвы и Минска.В источнике
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Ведомости

Лукашенко заявил про письмо Путина о задержанных россиянах

Ведомости05:44
URA.Ru

Лукашенко договорился с Путиным по вопросу бойцов ЧВК «Вагнер»

URA.Ru04:58
Lenta.ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по «российским боевикам»

Lenta.ru05:13
Коммерсантъ

Лукашенко сообщил о письме от Путина по поводу задержанных россиян

Коммерсантъ05:11
Царьград

«Это вторично»: Лукашенко выразил отношение к участию Киева в деле задержанных в Минске

Царьград06:08
Фонтанка.Ру

«Никакие Вагнеры не повлияют на отношения с Россией». Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Фонтанка.Ру05:19
Утро.ru

Глава Белоруссии раскрыл детали договора с Путиным

Утро.ru04:50

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43

Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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Японские правые требуют от России отдать все Курилы и Южный Сахалин

Кстати, и далекие от большой политики простые японцы под воздействием пропаганды считают не только Курилы, но и Сахалин «незаконно отторгнутым» и упорно продолжают именовать этот российский остров по-японски — Карафуто.
REGNUM08:39
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