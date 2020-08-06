Лукашенко заявил, что его нарочно заразили коронавирусом
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В интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном президент Белоруссии поделился своими предположениями насчёт заболевания COVID-19.В источнике
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