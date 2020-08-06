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Кавказ Пост
Кавказ Пост

Лукашенко заявил, что его нарочно заразили коронавирусом

В интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном президент Белоруссии поделился своими предположениями насчёт заболевания COVID-19.В источнике
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Кавказ Пост

Лукашенко заявил, что его нарочно заразили коронавирусом

Кавказ Поствчера в 15:52
ИА Красная Весна

Лукашенко считает, что Черкизовский рынок Москвы до сих пор работает

ИА Красная Веснавчера в 14:38
Московский Комсомолец

Интервью Лукашенко Гордону стало сигналом Путину

Московский Комсомолецвчера в 14:15
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Глава Белоруссии назвал отношения с Россией барахтаньем

Рассказывая об отношениях с Российской Федерацией в рамках своего интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", которое было опубликовано в четверг, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин обещает, при этом правительство решало по-другому.
Глава Белоруссии назвал отношения с Россией барахтаньем
VSE42.RUвчера в 12:31

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском5 августа в 02:54
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Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту

Напомним, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что на территории Николаевского порта может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, что превышает объём взрывчатки, разрушившей Бейрут.
REGNUMвчера в 07:24
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Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
Lenta.ru19:36

В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости

Министерство юстиции США подало иски с требованием конфискации двух крупных объектов недвижимости, купленных на средства, предположительно украденные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, говорится в письменном заявлении минюста.
РИА Новости19:41
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В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который подозревается в обмане 16-летней знакомой на 93 тысячи рублей под предлогом того, что он является проводником между человеком и дьяволом и может обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
РИА Новости20:28

Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет

Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ru5 августа в 03:27

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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