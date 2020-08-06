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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом. Как отметил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, ему "подкинули" вирус.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно. "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Интерфакс08:51
Подробнее о событии
URA.Ru

Президент Белоруссии объяснил, как заразился коронавирусом

URA.Ru13:58
Вести.Ru

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

Вести.Ru11:58
ТАСС

Лукашенко считает, что ему «подкинули» коронавирус

ТАСС12:42
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

РИА Новости12:39
Газета.Ru

Лукашенко убежден, что коронавирус ему «подкинули»

Газета.Ru13:30
РБК

Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе

РБК13:09
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

RT на русском09:30
КП - Беларусь

Лукашенко рассказал, как заразился коронавирусом и выздоровел за 4 дня: «Все-таки мне его подкинули»

КП - Беларусь13:03

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUM09:17
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Дума ТВ08:27
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Влияние температуры тела на сложность коронавируса оценила специалист

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что пониженная температура тела в начале заболевания коронавирусом, вероятнее всего, может быть связана с какими-то сопутствующими заболеваниями.
Live2411:46
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Забит Магомедшарипов обратился с требованием к UFC

Топовый российский полулегковес Забит Магомедшарипов, снова оставшийся без поединка из-за травмы Яира Родригеса, обратился с требованием к UFC, напомнив руководству крупнейшего мма-промоушена об обещании предоставить ему титульный шанс.
FightTime.ru12:02
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