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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом. Как отметил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, ему "подкинули" вирус.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно. "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Интерфакс08:51
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РБК

Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе

РБК13:09
ТАСС

Лукашенко считает, что ему «подкинули» коронавирус

ТАСС12:42
Газета.Ru

Лукашенко убежден, что коронавирус ему «подкинули»

Газета.Ru13:30
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

РИА Новости12:39
Вести.Ru

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

Вести.Ru11:58
Взгляд.ру

Академик РАН оценил вероятность умышленного заражения Лукашенко коронавирусом

Взгляд.ру11:55
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

RT на русском09:30
КП - Беларусь

Лукашенко рассказал, как заразился коронавирусом и выздоровел за 4 дня: «Все-таки мне его подкинули»

КП - Беларусь13:03

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
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