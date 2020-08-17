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RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье, 16 августа, звонила белорусскому лидеру Александру Лукашенко, чтобы «поговорить». Об этом сам Лукашенко заявил во время общения с коллективом МЗКТ в Минске, трансляцию вёл телеканал «Беларусь 1».В источнике
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РБК

В Германии опровергли звонок Меркель Лукашенко

РБКвчера в 16:15
Известия

В бундестаге опровергли сообщение о звонке Меркель Лукашенко

Известиявчера в 15:38
Lenta.ru

Германия опровергла переговоры Меркель с Лукашенко

Lenta.ruвчера в 16:23
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

RT на русскомвчера в 15:04
Газета.Ru

Германия опровергла разговор Лукашенко и Меркель

Газета.Ruвчера в 15:48
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

ТАССвчера в 15:47
Комсомольская правда

В офисе Меркель опровергли факт переговоров с Лукашенко

Комсомольская правдавчера в 15:20

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
РБК17:59

В Ростовской области двое детей погибли после падения из окна

По предварительным данным, в понедельник двое детей, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного жилого дома.
ТАССвчера в 12:26
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Белорусские националисты предложили свою программу развития страны

3. введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство.
Евразия Dailyвчера в 03:32
29

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover2416 августа в 04:34
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Акционеры "Лензолота", которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций "Лензолота", будут иметь право выбрать получение или (1) обыкновенных акций "Полюса", или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию "Лензолота" и 3 607 рублей за одну привилегированную, или (3) как обыкновенных акций "Полюса", так и денежных средств.
Finam.Ruвчера в 03:57

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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