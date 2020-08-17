Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье, 16 августа, звонила белорусскому лидеру Александру Лукашенко, чтобы «поговорить». Об этом сам Лукашенко заявил во время общения с коллективом МЗКТ в Минске, трансляцию вёл телеканал «Беларусь 1».