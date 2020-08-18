Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко
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В правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов в республике, сообщает Reuters.В источнике
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