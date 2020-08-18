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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко

В правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов в республике, сообщает Reuters.В источнике
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Взгляд.ру

В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

Взгляд.ру20:37
РБК

В Германии опровергли звонок Меркель Лукашенко

РБКвчера в 16:15
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

ТАССвчера в 15:47
Lenta.ru

Германия опровергла переговоры Меркель с Лукашенко

Lenta.ruвчера в 16:23
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

RT на русскомвчера в 15:04
Известия

В бундестаге опровергли сообщение о звонке Меркель Лукашенко

Известиявчера в 15:38
Комсомольская правда

В офисе Меркель опровергли факт переговоров с Лукашенко

Комсомольская правдавчера в 15:20
КП - Беларусь

«Хотела поговорить». Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила Меркель, но в правительстве Германии эту информацию опровергли

КП - Беларусь00:13

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Например, в Mate 40 Pro будет присутствовать четыре фотомодуля - камера для трехмерной съемки 3D ToF, перископный сенсор, камеры с разрешением в 50 Мп и модуль на 80 Мп.
ИнфоСМИвчера в 07:28
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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