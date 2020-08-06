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Вести.Ru
Вести.Ru

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко считает, что ему «подкинули» коронавирус

ТАСС12:42
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

РИА Новости12:39
Взгляд.ру

Академик РАН оценил вероятность умышленного заражения Лукашенко коронавирусом

Взгляд.ру11:55
Известия

Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе

Известия11:06
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Московский Комсомолец10:51
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

RT на русском09:30
Фонтанка.Ру

Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом

Фонтанка.Ру09:25

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Лукашенко: Ельцин сожалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что по его сведениям Борис Ельцин через какое-то время пожалел, что выбрал Владимира Путина своим преемником.
Московский Комсомолец12:05
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Эксперты назвали способ поднять пенсии россиян до европейского уровня

Как сообщили ведущие экономисты, для того, чтобы наши соотечественники могли получать пенсии достойных размеров – например, как в Европе, нашему государству нужно заняться организацией и развитием накопительной пенсионной системы.
Live2408:11
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Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Минск признает Южную Осетию

Как рассказал Лукашенко, в 2008 году верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, который до этого занимал должность генсека НАТО, обратился к нему с просьбой не признавать Южную Осетию.
News.ru12:52

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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