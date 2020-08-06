Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус
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Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом. Как отметил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, ему "подкинули" вирус.В источнике
С чего всё началось
Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно. "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Интерфаксвчера в 08:51
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