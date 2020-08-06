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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом. Как отметил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, ему "подкинули" вирус.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно. "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Интерфаксвчера в 08:51
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко считает, что ему «подкинули» коронавирус

ТАССвчера в 12:42
Фонтанка.Ру

Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 09:25
Газета.Ru

Лукашенко убежден, что коронавирус ему «подкинули»

Газета.Ruвчера в 13:30
Известия

Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе

Известиявчера в 11:06
Взгляд.ру

Академик РАН оценил вероятность умышленного заражения Лукашенко коронавирусом

Взгляд.рувчера в 11:55
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

RT на русскомвчера в 09:30
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

РИА Новостивчера в 12:39

Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфаксвчера в 16:43

Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше

Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше Быстрое восстановление экономики в июле 2020 года после эпидемических ограничений экономической активности в марте—мае, возможно, себя уже исчерпало: Банк России зафиксировал в последнюю неделю месяца ухудшение ситуации с оперативными платежами во многих отраслях.
Коммерсантъ18:24

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай21:33
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