Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, посещая в Бобруйске (Могилевская область) предприятие "Славянка".

Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»

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